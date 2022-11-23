Darphane Altın Sertifikası'nda yatırımcıyı terste bırakan ayrıntı

Bakan Nebati'nin dün duyurduğu ve "yatırımcılar istedikleri zaman altınlarını fiziki olarak alabilecek" dediği Darphane Altın Sertifikası'nda yatırımcıyı terste bırakan ayrıntıyı ünlü piyasa analisti Tunç Şatıroğlu açıkladı.

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Ünlü piyasa analisti Tunç Şatıroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dün duyurduğu "altın sertifikası" için olay olacak ayrıntıyı gündeme taşıdı.

Hatırlanacağı gibi dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati darphanenin Borsa İstanbul'da halk arz yoluyla altına dayalı sertifika ihracını duyurmuş ve Darphane tarafından ihraç edilen Darphane Altın Sertifikası, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle ALTIN.S1 kodu ile Emtia Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştı.

Bakan Nebati ile birlikte konuya ilişkin bir açıklama yapan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin "İlk etapta 5 ton olmak üzere, 995 saflıkta, 500 milyon adet sertifikayı Borsa İstanbul da yatırımcıların işlem yapabilmeleri için arz ediyoruz. Yatırımcılar, Borsa İstanbul da oluşan emtia pazarında sahip oldukları altının alım satımını yapabileceği gibi istedikleri zaman da sahip oldukları sertifikaları fiziki altına dönüştürüp Darphane'den alabilecekler. Böylece yatırım amacı olarak kullanılan altın, yatırımcısına istediği zaman alma satma ve fiziki olarak tekrar sahiplenme imkanı verecektir. Yatırımcılar, Darphane Altın Sertifikası projesi sayesinde fiziki alım satıma kıyasla Borsa İstanbul Pay Piyasasında hızlı nakde dönüşüm, alım-satım fiyat farkının düşük olması, çalınma riskinin olmaması ve bununla birlikte vergi muafiyeti gibi önemli avantajlara sahip olacaktır." demişti.

Ancak bu açıklamanın ardından yayınlanan doküman işin aslının böyle olmadığını ortaya koydu.

ALTIN.S1 kodu ile işleme açılan "Darphane Altın Sertifikası"nın, söylenildiği gibi "istenildiği zaman fiziki altına çevrilemeyeceğini belirten ünlü piyasa analisti Tunç Şatıroğlu "böyle iş olmaz" dedi.

Darphane Altın Sertifikası için "iyi bir fikir olmakla beraber benim hiç hoşuma gitmedi" diyen Tunç Şatıroğlu, neden hoşuna gitmediğini de açıklarken yatırımcıları terste bırakacak ayrıntıyı açıkladı.

İşte Tunç Şatıroğlu'nun o açıklamaları:

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin katılmış ve konuşma yapmış ve "istedikleri zaman da sahip oldukları sertifikaları fiziki altına dönüştürüp Darphane'den alabilecekler" demiş. Yani siz bunu alıp satabileceksiniz emtia piyasasında istediğiniz zaman da fiziki altına dönüştürüp Darphane'den alabileceksiniz. Ancak Ziraat Yatırım'ın internet sitesine girip dokümana bakıyorum. Bakın burada ne var. "Yatırımcılar fiziki altına dönüştürme taleplerini, sertifikaların Borsada işleme açılmasından 4 (dört) ay sonra ( 21 Mart 2023 tarihinden itibaren) iletmeye başlayabilecekler diyor. Yani istediğiniz zaman değil 4 ay sonra.

Peki 4 ay sonra istediğinizde yapabiliyor musunuz ? Hayır o şekilde de olmuyor. Önce talep iletiyorsunuz, talebinizi 16.00'ya kadar iptal edebiliyorsunuz. O talepler geldikten sonra da Darphane tarafından gün sonunda belirli bir saate kadar MKK sisteminden çekilerek kabul edilecek ve fiziki dönüşüm süreci başlayacak.

Yani siz talep ettiniz daha size bir şey veren yok. İstediğiniz zaman olmadı. Ne oldu ? Arkasından da "Darphane'ye iletilmesini takip eden dördüncü iş günü, talepte bulunan yatırımcı fiziki altını Darphane'nin genel merkezinden teslim alabilecek ya da sevkıyat maliyetini kendisi üstlenecektir.

Böyle iş olmaz. Yani istediğin zaman bunu dönüştüreceksin deyip ondan sonra 4 ay bekleyeceksin, ondan sonra talep ileteceksin, sonra 4 gün sonra denmez. Yani burada şöyle denebilir "4 ay geçtikten sonra isteyenler 4 gün bekleyerek bunu veya 5 iş günü içerisinde fiziki olarak da alma imkanına sahip olacaklardır" dersin. İstediğin zaman dersen ben şunu derim arkadaş bunu tavsiye etmiyorum şu aşamasa, bu 4 ay bir geçsin gitsin insanlar fiziki olarak o altını alsınlar ben aldım desinler ben ondan sonra tavsiye edeceğim o zamana kadar da bu konuyla ilgili herhangi bir soruya yanıt vermeyi düşünmüyorum. Ben önce o altının çekildiğini görmek istiyorum. Çünkü orada Hazine ve Maliye Bakanı yardımcısı var, o da düzeltmiyor. Ondan sonra Bakan Nebati'de de herhangi bir şey yok. Sonra geliyorsunuz dokümanda ama 4 ay sonra biz sizden talep toplayacağız, talepler toplandıktan sonra da süreç başlayacak diyorsunuz. Bunlar güzel şeyler değil. Mantık güzel ama bu şekilde doğru değil. Çünkü sonra doküman ortaya çıkıyor.

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