  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Darphane yeni paraları piyasaya sürdü

Darphane yeni paraları piyasaya sürdü

Darphane yeni paraları piyasaya sürdü
Güncelleme:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 14 yıl sonra madeni paralarda değişikliğe gittiği ve daha hafif bir lira ve 50 kuruşları piyasaya sürdüğü bildirildi.

NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde ise yüzde 30 tasarruf sağlandı.

Buna göre paraların ağırlıkları da değişti. Böylelikle 1 lira 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruş ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü.

Bu düzenlemenin ardından madeni paraların kalınlığı da yaklaşık yarım milim düştü.

İlgili haberde ilk etapta bir lira ve 50 kuruşların piyasaya sürüldüğü; 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Etiketler darphane yeni para madeni para 14 yıl
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MHP başvurmuştu... HDP sandık kurullarından çıkarıldı
Survivor adasında kıyamet koptu... Diskalifiye edilen Merve'nin bu görüntüleri olay oldu
Hava sıcaklıkları daha da düşecek! Çok sayıda ilimiz için sağanak uyarısı
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Solmaz Çiros'un son halini görenler ''yazık'' dedi
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i, Yüsra Geyik Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu
Mansur Yavaş canlı yayında ''böyle bir şey olamaz'' diyerek açıkladı
Dün depoyu doldurmayan pişman! Büyük zam geldi
Köye inen kurt dehşet saçtı!
Öyle bir estetik yaptırdı ki... Tanımak imkansız! İpucu: ''Hürrem''