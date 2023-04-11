Darphane yeni paraları piyasaya sürdü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 14 yıl sonra madeni paralarda değişikliğe gittiği ve daha hafif bir lira ve 50 kuruşları piyasaya sürdüğü bildirildi.

NTV'den Rojbin Hayrullahoğlu'nun haberine göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde ise yüzde 30 tasarruf sağlandı.

Buna göre paraların ağırlıkları da değişti. Böylelikle 1 lira 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruş ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü.

Bu düzenlemenin ardından madeni paraların kalınlığı da yaklaşık yarım milim düştü.

İlgili haberde ilk etapta bir lira ve 50 kuruşların piyasaya sürüldüğü; 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.