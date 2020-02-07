Dijital hizmet vergisinde detaylar belli oldu

"Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun" ile 1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yüzde 7,5 oranında "dijital hizmet vergisi" adı altında yeni bir vergi ihdas edilmişti.

Yeni uygulamaya göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı, bu ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması hizmetlerinden elde edilen hasılat bu vergi kapsamında olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı da söz konusu verginin kapsamı ile uygulamasına ilişkin esasları belirlemek için bir tebliğ taslağı hazırladı.

Taslakta şu hususlar öne çıktı:

Arama motoru reklamları, bant reklamlar (banner), dijital ortamlarda yayınlanan her türlü işitsel, görsel veya yazılı reklamlar, elektronik cihazlarda yazılımlar vasıtasıyla otomatik olarak çevrim içi iletilen reklamlar, açılır pencere reklamları (pop-up) gibi reklam hizmetleri bu vergiye tabi tutulacak.

Gazete veya dergilerin internet sitelerinde veya yalnızca dijital ortamda yayıncılık yapan kuruluşların sitelerinde yayınlanan reklamlardan elde edilen hasılat da bu kapsamda değerlendirilecek.

Karasal, uydu ya da kablo ortamları üzerinden yapılan yayınların eş zamanlı olarak dijital ortamda yayınlanması halinde, yayın akışının içeriğine dahil olmayan reklam hizmetleri bu verginin konusuna girecek.

Reklam anketleri de vergiye tabi

Reklamın hedef kitleye ulaşıp ulaşmadığının, istenilen etkiyi oluşturup oluşturmadığının veya reklamda değişikliğe ihtiyaç duyulup duyulmadığının ölçümlenmesi, reklamın ulaştığı kullanıcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi özelliklerinin tespit edilerek raporlanması faaliyetleri nedeniyle elde edilen hasılat da vergiye tabi olacak.

Bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı bileklik gibi elektronik cihazlarda kullanılan programların, sinema filmi, dizi, video, resim, fotoğraf, grafik, makale, dergi, gazete gibi görüntü, ses ve metin dosyası içeriklerinin, her türlü dijital oyunların, çevrim içi oyunlarda oyuncuya belirli bir bedel karşılığında oyunla ilgili uygulama veya paketlerin (ilave oynama hakkı, ilave oyun süresi, oyun içi özelliklere, materyal ve ögelere erişim, oyun içi karakter oluşturma ya da geliştirme veya oyun içi sanal para temini gibi) dijital ortamda satışı ile benzeri diğer içerik satışlarından elde edilen hasılat da düzenleme kapsamında bulunacak.

Bahse konu içeriklerin yalnızca CD, DVD, harici bellek gibi elektronik kayıt araçları vasıtasıyla ve fiziki teslim suretiyle dijital ortamda satışından elde edilen hasılat, açıklanan hizmetler nedeniyle elde edilen hasılat kapsamında değerlendirilmiyor. Yetkili kuruluşlarca düzenlenen her türlü şans oyunu ile müşterek bahse ilişkin dijital ortamda satılan ve çekiliş veya bahse katılma hakkını sağlayan bilet veya kuponlar da dijital içerik olarak görülmeyecek.

Kullanıcıların yazılı, görsel veya işitsel içerik paylaşabildiği, paylaşılan içeriklere ilişkin yorum yapabildiği ya da birbirleriyle etkileşime geçebildiği dijital ortamlar ile bir mal veya hizmetin satılabildiği dijital ortamların sağlanmasından elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabi olacak. Kullanıcıya sunulan ürün özelliklerini filtreleme ya da fiyat, marka, model bazında karşılaştırma yapma suretiyle yönlendirme gibi aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat verginin konusuna girecek.

Bankacılık hizmetleri istisna kapsamında

Bankalar tarafından dijital ortamda sunulan finansal araçların alım satımına aracılık faaliyetleri, sermaye piyasası araçlarının satışına aracılık işlemleri, sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri dolayısıyla elde edilen hasılat, istisna kapsamında tutulacak.

Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından ödenen katma değer vergisi hasılata dahil edilmeyecek.

Mükellefiyet oluşturulacak

Dijital hizmet sağlayıcılarının, gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellef olup olmamasının, dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi bulunmayacak.

Dijital hizmet sağlayıcılarının düzenleme uyarınca, mükellefiyet tesis ettirmesi gerekiyor. Mükellefiyet, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde elektronik ortamda oluşturulacak. Bu kapsamda, dijital hizmet sağlayıcılarının ilk kez verecekleri dijital hizmet vergisi beyannamesini vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının "www.digitalservice.gib.gov.tr" adresinde yer alan formu doldurmaları şartı bulunuyor. Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, dijital hizmet sağlayıcısı adına "dijital hizmet vergisi mükellefiyeti" oluşturulacak.

Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olarak belirlenirken, beyannameler de takip eden ayın son günü akşamına kadar verilecek. Beyannameler ise "www.digitalservice.gib.gov.tr" adresinden elektronik ortamda gönderilecek.

Verginin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekiyor. Ödeme, vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların banka kartı veya kredi kartıyla da yapılabilecek.

Sunulan hizmetlere erişim engellenebilecek

Düzenlemeye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca dijital hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetlere erişim engellenebilecek.

Bakanlıkça engelleme kararı verilmeden önce, dijital hizmet sağlayıcısı ya da Türkiye'deki temsilcisine ihtarda bulunulacak ve yükümlülüğün 30 gün içinde yerine getirilmesi istenecek. Buna rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, alınan karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilecek. Engelleme kararının gereği de bildirimden 24 saat içinde yerine getirilecek.

Mükellefin yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde, Bakanlığın erişim engelinin kaldırılması kararı, BTK'ye iletilecek ve 24 saat içinde hizmetlere erişimin açılması mümkün olacak.