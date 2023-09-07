Dijital TL için tarih verildi

OVP’nin detaylarının açıklanması ile TCMB tarafından hayata geçirilecek Dijital Türk Lirası'na yönelik yasal düzenlemenin ne zaman yapılacağı da belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program'da (2024-2026), Dijital Türk Lirası hakkındaki hedeflere de yer verildi.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından geliştirilen Dijital Türk Lirası için idari düzenlemelerin 2024’ün son çeyreğinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Bu tarihe kadar ikinci faz pilot çalışmalardan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda Dijital Türk Lirası’nın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Dijtial TL ile ilk ödeme aralıkta yapılmıştı

2022'nin Aralık ayında Dijital Türk Lirası ile ilk ödeme işlemi gerçeleştirilmişti. Önümüzdeki aylarda bankalar tarafından test edilecek dijital TL için sonraki aşamada ise finansal teknoloji firmalarının katılımıyla geniş katılımlı pilot testler yapılacak.