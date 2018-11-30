Dikkat ! Vergi daireleri 21:00'e kadar açık olacak

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılması uygulamasının bozulmaması için ilk iki taksitin ödenmesi gerekiyor. Vergi borcunu yapılandırıp ilk iki taksiti ödemeyenler hakkını kaybedecek. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada vergi borcu yapılandırmasının ikinci taksit ödemesi için son gün olduğu ve vergi dairelerinin saat 21.00'e kadar açık olduğu belirtildi.



Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Bilindiği gibi, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onbirinci, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu ve 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süreleri 30 Kasım 2018 Cuma günü sona ermektedir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30 Kasım 2018 Cuma günü saat 21:00'e kadar tüm vergi daireleriaçık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 30.11.2018 Cuma günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

Başkanlığımız İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri

AKBANK T.A.Ş (*) 22:00

DENİZBANK A.Ş. (*) 23:40

FİNANSBANK A.Ş. (*) 22:00

HSBC BANK A.Ş. 22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*) 23:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*) 23:40

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*) 22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 23:40

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*) 23:40

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00

ODEA BANK A.Ş. (**) 22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**) 22:00

(*) Banka Kartları (debit) ile de ödeme yapılabilmektedir.

(**) Yapılandırma dosyaları hariç diğer ödemeler.