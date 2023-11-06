Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dış ticaret açığı ekimde 6,7 milyar dolar oldu. 10 aylık dış ticaret açığı ise 94 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ihracatı yıllık yüzde 7,4 artışla 22 milyar 900 milyon dolara yükseldi. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaşıldı. 10 aylık ihracat rakamı 210 milyar 100 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Bolat açıklamasında “Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olurken 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıktık” dedi.

Türkiye'nin ithalatı ekim ayında yüzde 1,3 artışla 29,6 milyar dolar oldu. Ocak-ekim döneminde ithalat yüzde 1,2 artışla 304 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı ise ekim ayında yüzde 14,9 gerileyerek 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023'te Ocak-Ekim döneminde 10 aylık açık yüzde 3,2 artışla 93,9 milyar dolara çıktı.