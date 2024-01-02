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Diyanet mühendis alımı yapacak

Diyanet mühendis alımı yapacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 27 mühendis alımı yapılacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 27 mühendis alacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-16 Ocak'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

AA

Etiketler diyanet mühendis personel alımı
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