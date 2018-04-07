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  2. Ekonomi
  3. 07 Nisan 2018 12:25

Doğuş Grubu borç yapılandırması istedi

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Doğuş Holding, şirket zararları ve kur farkından dolayı “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” diyerek borç yapılandırması istedi.

Doğuş Grubu borç yapılandırması istedi
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Doğuş Grubu bugün bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında doğal olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamda bankalarla olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir.

Doğuş Grubu'nun yeni vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir."

doğuş grubu , ferit şahenk
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