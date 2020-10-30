Dolar 8,30'u da aştı! Euro ve altında da yeni rekor geldi

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Piyasalar Resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından haftanın son gününe de yükselişle başladı.
Dolar/TL 8,32 TL'den, Euro/TL 9,73 TL'den, Sterlin/TL 10,75 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 501 TL'den fiyatlanırken, brent petrol 38,31 dolar seviyesinde.
Onsu 1.873 dolardan fiyatlanan altının gramı 497/501 TL, çeyrek altın 806/822 TL, Cumhuriyet altını ise 3.317/3.350 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve Kovid-19 nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmezken aralık ayında değişiklik sinyali verdi.
Merkez Bankası'ndan tarihi itiraf: 'TL aşırı değersiz, kur hedefimiz yok!''
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
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