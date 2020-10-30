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  3. 30 Ekim 2020 08:17

Dolar 8,30'u da aştı! Euro ve altında da yeni rekor geldi

Dolar/TL 8,32 TL'den, Euro/TL 9,73 TL'den, Sterlin/TL 10,75 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 501 TL'den fiyatlanırken, brent petrol 38,31 dolar seviyesinde.

Dolar 8,30'u da aştı! Euro ve altında da yeni rekor geldi
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Piyasalar Resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından haftanın son gününe de yükselişle başladı.

Dolar/TL 8,32 TL'den, Euro/TL 9,73 TL'den, Sterlin/TL 10,75 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 501 TL'den fiyatlanırken, brent petrol 38,31 dolar seviyesinde.

Onsu 1.873 dolardan fiyatlanan altının gramı 497/501 TL, çeyrek altın 806/822 TL, Cumhuriyet altını ise 3.317/3.350 TL alış/satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve Kovid-19 nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmezken aralık ayında değişiklik sinyali verdi.

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