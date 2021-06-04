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Dolar 9 TL'ye dayanınca Prof. Dr. Özgür Demirtaş bombayı patlattı

Dolar 9 TL'ye dayanınca Prof. Dr. Özgür Demirtaş bombayı patlattı

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 9 TL'ye koşan dolar kurundaki hızlı yükselişin sebepleriyle ilgili yapılan yorumları fena "ti"ye aldı.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, doların sürekli yükselmesini "dış mihraklara" bağlayanlara eleştiride bulunarak "Dolar/TL’yi Dış Mihrak falan değil, Son 10 yılda yapılan korkunç ekonomik hatalar çıkarıyor" dedi.

Dolar kurunun tarihi bir rekor kırarak 8 lira 71 kuruşa çıkmasını eleştiren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabında ekonomi yönetimini eleştiren paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiride bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

" Dolar’ı 8.71’den 8.72’ye DIŞ MİHRAKLAR çıkarıyorsa:
8.72’den, 8.71’e kim indiriyor?

Dış Mihraklar tuvalet molasına çıkınca mı iniyor?...

Dolar/TL’yi Dış Mihrak falan değil, Son 10 yılda yapılan korkunç ekonomik hatalar çıkarıyor." İfadelerini kullandı."

Önce Dolar, ardından Euro şimdi de altın... Piyasalar uçtuÖnce Dolar, ardından Euro şimdi de altın... Piyasalar uçtuGüncel

 

 

Etiketler prof. dr. özgür demirtaş dolar dolar kuru dolar/tl dolar neden yükseliyor
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