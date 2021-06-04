Dolar 9 TL'ye dayanınca Prof. Dr. Özgür Demirtaş bombayı patlattı
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 9 TL'ye koşan dolar kurundaki hızlı yükselişin sebepleriyle ilgili yapılan yorumları fena "ti"ye aldı.
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, doların sürekli yükselmesini "dış mihraklara" bağlayanlara eleştiride bulunarak "Dolar/TL’yi Dış Mihrak falan değil, Son 10 yılda yapılan korkunç ekonomik hatalar çıkarıyor" dedi.
Dolar kurunun tarihi bir rekor kırarak 8 lira 71 kuruşa çıkmasını eleştiren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabında ekonomi yönetimini eleştiren paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiride bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
" Dolar’ı 8.71’den 8.72’ye DIŞ MİHRAKLAR çıkarıyorsa:
8.72’den, 8.71’e kim indiriyor?
Dış Mihraklar tuvalet molasına çıkınca mı iniyor?...
Dolar/TL’yi Dış Mihrak falan değil, Son 10 yılda yapılan korkunç ekonomik hatalar çıkarıyor." İfadelerini kullandı."
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