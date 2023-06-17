Dolar kurundan tam 24 yıl sonra bir ilk

Her yeni güne yeni bir rekorla başlayan Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri 15 haftadır aralıksız devam ediyor. Türk Lirası'ndaki Dolar kuru karşısındaki 15 haftalık bu aralıksız değer kaybı son olarak 1999 yılında görülmüştü.

Dolar kuru haftayı 23,68 seviyesinden kapatırken, kurda üst üste artış serisi 15. hafta da devame etti.

Bloomberg’in dün yayımlanan haberinde, TL’nin son 24 yılın en uzun kayıp serisini yaşadığına işaret edildi.

Geçen hafta dolar karşısında yüzde 11’lik kayıp kaydeden Türk Lirası, bu hafta yüzde 1’lik kayıp daha gördü.

Haberde, Türkiye’de iş başına gelen yeni ekonomi yönetiminin döviz piyasasına müdahaleleri sınırladığına ve TL’deki düşüşün 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi sonrasında hızlandığına işaret edildi.

18 AYDA 200 MİLYAR DOLARLIK REZERV KULLANILDI

Seçimler öncesindeki 18 ayda Türk Lirası'nı desteklemek için Merkez Bankası (TCMB) tarafından yaklaşık 200 milyar dolarlık rezerv kullanıldığı belirtilen haberde yine de bu dönemde TL’nin dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimlerinden biri olmaya devam ettiği aktarıldı.

Seçimler sonrasında Erdoğan’ın iki eski Wall Street bankeri olan Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan’ı ekonomi yönetimine atadığı, bu adımın da ağır devlet müdahalesi politikasının ardından TL’nin değerinin serbest piyasada belirleneceği bir politikaya dönüş sinyali olarak değerlendirildiği belirtilen haberde, Türkiye’nin tahvil ve hisse senetlerine yabancı sermaye girişinin artacağı beklentisinin olduğu belirtildi.

Nitekim, geçen hafta tahvil ve hisse senedi piyasasına toplamda 287 milyon dolarlık yabancı girişi oldu. Bu rakam, Aralık 2022 sonrasındaki en yüksek haftalık yabancı girişi olarak kayıtlara geçti.