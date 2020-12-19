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  3. 19 Aralık 2020 18:01

Dolar neden düşüyor? Ekonomist Mahfi Eğilmez: İki nedeni var

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dolar/TL kurundaki düşünün iki nedeni olduğunu söyledi.

Dolar neden düşüyor? Ekonomist Mahfi Eğilmez: İki nedeni var
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Ekonomist Mahfi Eğilmez, dolar/TL'deki düşüşle ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "USD/TL kurunun düşmesinin başlıca iki nedeni var" dedi. 

Eğilmez, şöyle devam etti:

"(1) Dolar değer kaybediyor (Ekteki DXY endeksi.) (2) TCMB'den piyasa uyumlu açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar olumlu olmakla birlikte 24 Aralık toplantısı için faiz artışı beklentisi yarattığı dikkate alınmalı."

Eğilmez, bir takipçisinin "ABD yaptırımı açıklandığı gün doların düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da  "İki nedeni var: 1. ABD'den daha büyük yaptırım gelmesi beklenirken düşük yaptırım gelmesi, 2. TCMB piyasa yanlısı açıklamalar yaparak faiz artışı yapacağı beklentisi yarattı" yanıtını verdi. 

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