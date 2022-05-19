Dolar uçuyor, kur korumalı mevduatın maliyeti katlanıyor

AK Parti iktidarının Türk Lirası'nın dolar kuru karşısındaki değer kaybını durdurmak için devreye aldığı "kur korumalı TL mevduatı"nda fatura kabarıyor.

Kur Korumalı Mevduat hesabı kapsamında parasını dövizden TL'ye çevirip kur garantisi alan tasarruf sahiplerine mart ve nisan aylarında ülke bütçesinden toplam 16.2 milyar lira para ödendi. Ancak, son dönemde kurun yeniden yükselişe geçmesiyle garantili mevduatın maliyeti artmaya başladı.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre bankalara kur garantili olarak yatırılan mevduatın toplamı 820 milyar liraya ulaştı. Sistem ilk başladığında dolar kuru 12.47 TL düzeyinde bulunuyordu. Martta kur 14.83'lere çıkınca, o tarihte 3 aylık vadeyle kur garantili hesaba geçenlere mart ayında 11.7 milyar lira ödendi. Nisanda kurun aşağı gelmesiyle aylık ödeme 4.5 milyar oldu. Ancak kurun dün itibariyle 15.95'e yükselmesi mayısta halkın bütçesinden yüklü ödeme yapılacağını gösteriyor.

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