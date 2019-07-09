Dolar ve euroda rüzgar tersine döndü

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından yükselen dolar/TL 5,70'li seviyelerde dengelenmeye çalışırken, yeni başkan Uysal'ın olası mesajlarını bekleyen piyasalar S-400'lerin teslim tarihinin yaklaştığı bir ortamda bir yandan da ABD ile ilişkilerin seyrini izliyor.

Kur, güne sakin başlaması sonrasında öğle sonrası işlemlerde 5,69'un altına geriledi.

Euro/TL ise 6,38 civarında yer alıyor.

EURO ÜÇ HAFTANIN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen gösterge endeks salı günkü erken işlemlerde yüzde 0,1 yükseldi. Euro/dolar paritesi sınırlı kazancını geri vererek yüzde 0,1 geriledi ve 1,1206 ile 19 Haziran'dan beri en düşük seviyesinden işlem gördü.

Uzmanlar, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in desteğinin kırılması durumunda 5,65'in gündeme geleceğini dile getirdi.