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Dolardaki yükseliş sonrası ekonomi zirvesi başladı: Toplantıda neler konuşulacak?

Dolardaki yükseliş sonrası ekonomi zirvesi başladı: Toplantıda neler konuşulacak?

Dövizdeki yükseliş sonrası harekete geçen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı ve TBB Başkanı başta olmak üzere banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Döviz kurundaki yükseliş sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI
İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katıldı.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?
Toplantı basına kapalı olarak saat 17.15'te başladı. Toplantıda son dönemde ekonomide ve piyasada yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Toplantı sonra Kavcıoğlu'nun açıklama yapması bekleniyor.

Etiketler ekonomi zirve dolar
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