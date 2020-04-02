Dün 8 kuruş zamlanan benzine bir indirim daha geliyor

Petrol fiyatlarında meydana gelen rekor düşüşle birlikte benzin ve motorinde ardı ardına gerçekleşen indirimler bu sefer de LPG'ye geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir’de ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.20 lira oldu. İstanbul’da ise 5.03 liradan 5.11 liraya yükseldi.

Otogazın litre fiyatı ise Ankara’da ortalama 3.43 liradan 2.48 liraya inerken İstanbul’da 3.41 liradan 2.46 liraya, İzmir’de ise 3.40 liradan 2.45 liraya düştü.

BENZİNE YENİDEN İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor.



İstanbul'da ortalama 5.06 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4.92 liraya, Ankara ve İzmir'de 5.20 lira civarında satılan benzinin litre fiyatı 5.06 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.



