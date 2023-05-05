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Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye'de altın rekoru kırılıyor!

Dünya Altın Konseyi açıkladı: Türkiye'de altın rekoru kırılıyor!
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Dünya Altın Konseyi, ilk çeyrekte Türkiye'nin külçe ve sikke formundaki altın yatırımının ilk kez 50 tona ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

Dünya Altın Konseyi'nin verileri Türkiye'nin altın talebindeki rekor artışı gözler önüne serdi. Konseyin yılın ilk çeyreğine yönelik hazırladığı talep raporuna göre Türkiye'nin külçe ve sikke formunda altın yatırımı yılın ilk çeyreğinde 50 ton ile rekor seviyeye ulaştı.

Konseyin verilerine göre Türkiye'de ilk çeyrekte altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre beşe katlandı. Bir önceki çeyreğe göre ise altın talebinde yüzde 32'lik artış izlendi. Toplamda talebin 3 milyar dolara ulaştığı görüldü.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Konseyin değerlendirmelerine göre Türkiye'de tasarruf sahipleri enflasyonun devam etmesi nedeniyle altında güvenli liman alımları yaptı.

Altın talebinde küresel tabloya bakınca Türkiye'nin geldiği seviye de dikkat çekti.

Konseyin verilerine göre aynı dönemde küresel olarak külçe ve sikke formundaki talep 302 ton oldu. Böylelikle Türkiye'nin ilk çeyrekte küresel talebin altıda birini tek başına aldığı görüldü.

Türkiye ile birlikte Çin'in 66 tonluk, Hindistan'ın da 34 tonluk talebi öne çıktı.

SİNGAPUR VE ÇİN'DEN SONRA TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Dünya Altın Konseyi'nin verileri merkez bankalarının altın talebi tarafında da Türkiye'nin öne çıktığını gösterdi.

Verilere göre yılın ilk çeyreğinde merkez bankalarının altın talebi 228 tonla ilk çeyrekler bazında rekor seviyeye ulaştı. Bu çeyrekte en çok altın talebi olan merkez bankası Singapur Merkez Bankası oldu. Bankanın bu çeyrekteki talebi 69 ton oldu. Singapur'u Çin Merkez Bankası takip etti.

Singapur ve Çin'in ardından ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geldi. TCMB Ocak ve Şubat aylarında 45 tonluk alımın ardından, Kasım 2021'den bu yana ilk kez Mart ayındaki bir satış gerçekleştirdi. Bu satışın etkisiyle Türkiye'nin altın alımları ilk çeyrekte 30 ton oldu.

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