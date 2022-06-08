Dünya Altın Konseyi'nden ''altın'' raporu

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yapılan araştırmaya göre, önümüzdeki 12 ay içinde merkez bankalarının altın varlıklarını artırmayı planladıkları belirtildi.

Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan araştırmaya göre merkez bankalarının önemli bir kısmı artan ekonomik risklere dair endişeler nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmak istiyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, bunun başlıca nedenlerinden birinin gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının olası bir küresel finansal krize yönelik artan endişeleri olduğu değerlendirilirken anket katılımcılarının yüzde 25’inin rezervlerine daha fazla altın eklemek istediği görüldü. Bu oran 2021 yılında yüzde 21’di.

Araştırma uluslararası finansal sistemde öngörüşe değişikliklerin ve rezerv para ekonomilerinde artan ekonomik risklere dair endişelerin de öne çıkan faktörler olduğunu gösteriyor.

Artan enflasyona ek olarak sıkılaşmacı para politikaları ve Rusya’nın Ukrayna işgalinin tedarik zincirlerini daha fazla bozulmasına ve jeopolitik belirsizliklere neden olması örnek gösterilebilir.

"JEOPOLİTİK DURUM ŞU ANDA ÇOK DAHA DENGESİZ"

“Jeopolitik durum şu anda çok daha dengesiz ve bu durumun daha ne kadar süreceğini bilmiyoruz” diyen WGC Merkez Bankaları Başkanı Shaokai Fan, “Bu süreçte yaşanan şey altının güvenli liman karakteristiğini ortaya koyması oldu. Bu merkez bankalarının göz önünde bulundurduğu bir husus” değerlendirmesinde bulundu.

Gelişen ülkelerin merkez bankalarının altının uluslararası finans sistemindeki geleceği ile ilgili iyimser olduklarını söyleyen Fan dolar içinse temkinli olduklarına vurgu yaptı.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların büyük bir kısmı altının değer saklama aracı ve kriz zamanlarında iyi performans gösterme özellikleri sayesinde toplam rezervlerdeki oranının önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyorlar

Bloomberg