Dünya Bankası'ndan 73.5 milyon euro kredi

Hazine`den yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası kaynaklarından, İller Bankası`na `Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2` için 73,5 milyon euro tutarında kredi sağlandı.

Hazine, Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine Geri Ödeme Garantisi altında, İller Bankası A.Ş.'ye 'Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2' için 73,5 milyon euro tutarında kredi sağlandığını bildirdi.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine Geri Ödeme Garantisi altında, İller Bankası A.Ş.’ye “Sürdürülebilir Şehirler Projesi - 2” için 73,5 milyon euro tutarında kredi sağlanmıştır. Kredi ve Garanti Anlaşmaları 16 Mayıs 2018 tarihinde imzalanmıştır.

Sürdürülebilir Şehirler Projesi – 2 kapsamında sağlanan Kredi İller Bankası A.Ş. tarafından belediyelere aktarılarak altyapı finansmanı amacıyla kullanılacaktır."