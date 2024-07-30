Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 600 milyon dolar

Dünya Bankası, Türkiye’ye deprem bölgesindeki dört kentte küçük sanayi siteleri kurması için 600 milyon dolarlık (19 milyar 854 milyon lira) finansman verecek.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan veya ağır şekilde hasar gören mikro işletmelerin yeniden canlandırılmasını desteklemek amacıyla 600 milyon dolar finansman vereceğini duyurdu.

Banka, ‘Türkiye Küçük Sanayi Siteleri Yeniden İnşa ve Bölgesel Ekonomik Toparlanma Projesi’yle depremlerden etkilenen 11 ilin dördünde ekonomik faaliyetin yeniden canlandırılmasına yardımcı olacak.

Projeyle el sanatı ürünleri veya mal üretimi yapacak ya da hizmet sağlayacak 1600 mikro işletmeye ev sahipliği yapacak yedi küçük sanayi sitesi kurulacak.

Kurulacak küçük sanayi sitelerinin depremlere, diğer doğal afetlere ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli bir şekilde tasarlanacağı, enerji ve su verimliliği önlemlerini içereceği belirtildi.

Bununla birlikte bu sanayi sisteleri bünyesinde faaliyet gösterecek mikro işletmelerin enerji ihtiyacı da güneş enerjisiyle sağlanacak.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, şöyle konuştu:

“Devasa yıkım karşısında devam eden çabaların uzun yıllar alacağını ve önemli miktarda kaynak gerektireceğini çok iyi biliyoruz. Bu proje depremden etkilenen bölgelerdeki geçim kaynaklarını yeniden tesis etme ve ekonomik toparlanmayı sağlama yönündeki çabalarımızın devamı niteliğindedir.”

Türkiye’deki mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yaklaşık yüzde 15’i depremden etkilendi.