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Düşük gelir beyanları Maliye'nin radarına takıldı

Düşük gelir beyanları Maliye'nin radarına takıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bazı meslek gruplarının düşük gelir beyanlarını açıkladı. Bakan, bir restoranın aylık ortalama 20 bin TL brüt gelir beyan etmesini örnek göstererek, denetimlerin dozunu artıracaklarını ve bu mücadelede yapay zeka gibi teknolojileri kullanacaklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 7'de katıldığı bir programda kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, bazı meslek gruplarının beyan ettiği aylık gelirlerin gerçek kazançları yansıtmadığını belirterek, denetimlerin artırılacağının sinyalini verdi. Bakan, açıklanan rakamların 2023 yılına kıyasla artsa da hala sembolik düzeyde olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 2024 yılına ilişkin bazı meslek gruplarının ortalama aylık brüt gelir beyanlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu beyanlar, Şimşek'in dikkat çektiği düşük kazanç bildirimlerini gözler önüne serdi:


Aktör, aktris, dublör: 157 bin 265 TL
Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu: 136 bin 900 TL
Eczacı: 66 bin 236 TL
Özel hastanede çalışan doktor: 61 bin 31 TL
Kuyumcu: 42 bin 360 TL
Avukat: 33 bin 641 TL
Restoranlar: 20 bin 329 TL
Taksici: 12 bin 961 TL
Büfeler: 11 bin 529 TL
Bakkal/market: 10 bin 149 TL
Minibüsçü: 8 bin 954 TL
Kadın kuaförü: 4 bin 729 TL
Erkek kuaförü: 3 bin 633 TL

Bakan Şimşek, özellikle büyük şehirler ve turistik bölgelerdeki gelir potansiyeli düşünüldüğünde, bir restoranın aylık ortalama brüt gelir beyanının 20 bin 329 lira olmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Şimşek, düşük beyanların kayıt dışı ekonominin boyutunu gösterdiğini belirterek, bu mücadelede dozun artırılacağını açıkladı. Kayıt dışılıkla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarını kullanacaklarını dile getiren Bakan, yapay zeka algoritmaları üzerinden Gelir İdaresinde yeniden yapılanmaya gidileceğini söyledi. Şimşek, "Teknolojinin tüm imkanlarını kullanıp tüm kayıt dışılık alanlarını ve uyum süreçlerini güçlendireceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz" sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

 

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