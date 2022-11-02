Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, ''Ekim'de ihracat yıllık yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.'' dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 yılı Ekim ayına ait ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, konuşmasında, Rusya, Ukrayna savaşının seyri Avrupa’da büyüyen enerji krizi ve ABD'de sıkılaşan mali koşullar nedeniyle durgunluk küresel ekonomide olumsuz tablo çizdiğine dikkat çekti.

Bakan Mehmet Muş’un açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz ay yayınlanan IMF raporunda küresel büyüme oranının yüzde 2’nin altına düşeceği beklentisi güçlenmektedir.

Küresel ekonomi ve ticarette üst düzey entegrasyon sağlamış olan ülkemizin sanayi üretiminde artış devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7.6 gibi başarılı bir büyüme oranı kaydetmiştir.

İhracatımız ekonominin itici gücü haline gelmiştir. İhracatımız geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da devam ettirdi, her ay olduğu gibi en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı. Ekim'de ihracat yıllık yüzde 3 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ocak-Ekim'de ihracat yıllık yüzde 15 artışla 209,5 milyar dolar oldu. Altın ithalatındaki yükseliş ithalattaki yükselişte etkili olmuştur. Toplam altın ithalatı yüzde 198 artarak 15,2 milyar dolara yükselmiştir. İlk 10 ayda parite kaynaklı açık 2,8 milyar dolar daha fazla olmuştur.

Dış ticaret açığı Ekim'de yıllık yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi. İthalat Ekim'de yıllık yüzde 32 artışla 29,3 milyar dolara yükseldi.

İhracat ve icraat ile konuşacağız, nerede sorun varsa tespit edip çözeceğiz. 2022 yılında da ihracatın ekonomik büyümenin ana unsuru olmaya devam edeceğine inanıyorum.