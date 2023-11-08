Ekim ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

TÜİK verilerine göre geride bıraktığımız Ekim ayında aylık olarak en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı belli oldu.

TÜİK verilerine göre ekim ayında aylık en yüksek reel getiri altın, yıllık en yüksek reel getiri ise BIST 100 endeksinde oldu.

Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu



Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,36, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,89 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Amerikan Doları %1,23, Euro %0,08 ve mevduat faizi (brüt) %0,06 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %2,87 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %6,88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları %0,23, Euro %1,36, mevduat faizi (brüt) %1,38, BIST 100 endeksi %4,27 ve DİBS %8,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ekim 2023







BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %26,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %30,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Ekim 2023







Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %20,02 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %38,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,66 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Ekim 2023







Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %54,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %33,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %26,09, Euro %15,62 ve Amerikan Doları %7,55 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %17,48 ve DİBS %43,67 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %8,92 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,12, Amerikan Doları %7,09, mevduat faizi (brüt) %28,72 ve DİBS %51,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Ekim 2023



