Ekim'de doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV'de canlı yayın konuğu oldu. Bayraktar doğalgaz ve elektriğe zam düşünmediklerini şu şekilde açıkladı:

"Doğalgaza zam yok. Kışa girerken doğalgaz ve elektrikte zam düşünmüyoruz. Hamdolsun pandemi bitti. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yaklaşık 590-600 milyar liralık doğalgaz ve elektrikte Hazine'nin üzerinde yük var. Aldığımız gazı belki de yarı fiyatına vatandaşa veriyoruz. İhtiyacı olana, dar gelirliye, sabit gelirliye bunu destek olarak vermekte beis yok. İhtiyacı olmayana, ay sonunda ne kadar fatura geldiği bilgisinden haberi olmayanların parasını devletimiz ödemesin diyoruz. Elektrikte o zaman şunu yapmıştık. Tüketim üzerinden yapmıştık. Desteğe ihtiyaç duyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuracak. İncelenecek ve destek grubuna alınacak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu yakın zamanda belki yeni yılla birlikte açıklamış oluruz."

Bakan Bayraktar ayrıca Türkiye ile ABD arasında yapılan doğalgaz anlaşmasıyla ilgili olarak da şu açıklamalarda bulundu:

"Dünyanın en ucuz gazı Amerika'daki lokasyonda. En ucuz endeks orada. Rusya'dan da ucuz. İkinci önemli merkez ise Avrupa'da Hollanda'da. Sanal ticaret noktası burası. Bunları internette de bulabilirsiniz. Japonya-Kore piyasasında oluşan fiyat daha pahalıdır. Bir de Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de fiyat oluşum merkezi var. En ucuz fiyat Amerika'da. 2016'daki altyapı yatırımı yaptıktan sonra alımlarımızın bir kısmını Amerika'dan yapmaya başladık. Türkiye, Cezayir'le başlayıp Nijerya ile devam edip 20'den fazla ülkeden doğalgaz alıyoruz. Bir kısmını uzun dönemli anlaşma yapıyoruz. Bir kısmı ise spot bazlı gaz alıyoruz. Şu anda kullandığımız gazın yüzde 10'u LNG olarak Amerika'dan gemilerle geliyor. Bu anlaşmalar geçtiğimiz Eylül'de başlayan anlaşmalar. Doğalgazı Amerika çok ucuz çıkarıyor. Onu limana kadar taşıyorsunuz boru hatlarıyla. Limanda sıvılaştırma yapıyorsunuz, gemiye koyup taşıma maliyetiyle buradaki tesislerimize gazlaştırılmak üzere geliyor. Bütün maliyetleri ortaya koyduğumuzda Amerikan LNG'si en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri hale geliyor. Amerikan LNG'sine daha pahalı demek bu dört piyasayı bilmemek anlamına geliyor veya bunları bilip, vatandaşımızı yanıltma anlamına geliyor.

Amerikan yönetiminin özellikle Trump'ın seçim döneminde de söylediği 'Rusya-Ukrayna savaşına son vereceğim' söyleminde ciddi bir gayreti var. Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in ziyareti var. Bütün bu çabalar neticesinde bir sonuç almak adına daha önce Biden yönetiminin yaptığı gibi bir takım yaptırımlarla Rusya'yı barışa zorlamaya dönük çabalar ortada. Türkiye'nin kendine has gerçekleri var. 60 milyar metreküplük devasa tüketim var. Karadeniz üretiminde ihtiyacımızın bir kısmını karşılar hale geldik. Zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl bu vakitler konuştuğumuzda 4 milyon hane 8 milyona çıkacak. Bir taraftan kendi gazımızı üretime geçirmek adına bu çabanın içindeyiz. 2028'e geldiğimizde 16 milyon hanenin gazını kendi gazımızla karşılayacağız. Elektrik üretimiyle alakalı doğalgaz ihtiyacı devam ediyor. O anlamda Türkiye ithalat yapacak. Bugün bir gemimiz geldi. Bir diğeri yıl sonu gelecek. Mevcut üretimi hızlandıralım ve yeni keşifler aracılığıyla.

Doğu Akdeniz'de çok büyük arama programı yaptık. 8-9 tane derin deniz sondajı yaptık. Çok güçlü şekilde arama programı yaptık ama istediğimiz neticeyi bu aşamada alamadık. Bu Akdeniz'den vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Farklı lokasyonları test etmemiz lazım. Biz temel önceliğimizi ve odağımızı Karadeniz'e verdik. Onu bir an önce üretime koymak çok önemliydi. Gemilerimizin 4'ünü orada konumlandırdık. 5'inci gemiyi oraya göndereceğiz. Bizim Akdeniz'den vazgeçmemiz sözkonusu değil. Son 2 senedir başka bir şey daha olmaya başladı. Türkiye'yi Somali'de gördünüz. Şimdi Somali'de sismik yaptık. Libya'da bazı sahalarda anlaşmaları nihayete erdirmek üzereyiz. ABD ziyaretinde hem Beyaz Saray'da konuştuğumuz konulardan birisi, Türkiye petrolde de önemli ithalatçı. Gabar'da kendi ihtiyacını karşılamak adına adım atmış durumda. Yeni keşifler geliyor. Bu ithalatı yaparken farklı kaynaklardan petrol ürünleri ithalatı yapıyoruz. Şu anda Nijer'de üzerinde petrol sahasıyla ilgili anlaşmaları belli noktalara getirdik. Birkaç ay içerisinde ilk üretimi yapacak hale geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın orayla alakalı ortaya koyduğu vizyon bizi oraya getirdi. Azerbaycan'la yeni saha aldık, ortaklık aldık. Irak'ta projelerimiz var. Anlaşmanız neyse onun karşılığını alırsınız. Petrol doğalgaz sektörü. Özellikle arama ve üretim tarafı kuralları belli. Dünyada her yıl 100 milyarlarca dolar yatırım yapılan alan. Orada endişe edecek bir durum yok. 'Onlar kazanacak biz kazanamayacağız' diye asla bir durum yok."