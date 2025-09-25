Ekonomik kriz 2 tekstil şirketini daha batırdı

  1. Anasayfa
Türkiye'de ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tekstil sektöründe, iki şirket daha iflas etti.

Tekstil sektöründe iflaslar arttı; istihdam ve ihracat gücünde yaprak dökümü devam etti.

Son olarak Tekirdağ'da faaliyet gösteren ve bölgenin önde gelen tekstil firmaları arasında yer alan Lider Cansu Tekstil ile İstanbul merkezli Ceres Tekstil iflas etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, ekonomik darboğaz nedeniyle geçtiğimiz aylarda konkordato talebine başvuran Lider Cansu Tekstil ve bağlı şirketi Asya Moda Tekstil için 1 yıllık kesin mühlet çıkmıştı.

Ancak son duruşmada mahkeme, şirket sahiplerine konkordato reddine hükmederken iki şirket için ise iflas kararı verdi.

Böylece tasfiye sürecine giren şirketlerin denetimi için atanan konkordato komiserlerinin de görevine son verildi.

İSTANBUL FİRMASI DA İFLAS ETTİ

İstanbul merkezli Ceres Tekstil için de İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında verilen tüm tedbir kararlarını kaldırarak iflasını kararlaştırdı.

