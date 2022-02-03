Ekonomist Atilla Yeşilada ''IMF'in raporunu okudum'' deyip kötü haberi verdi

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada Youtube kanalında yaptığı programda doğal gaz fiyatlarına yüksek bir zam geleceğini iddia etti. Yeşilada'ya göre doğal gaz yüzde 58 oranında zamlanacak.

Ekonomist Atilla Yeşilada, küresel ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelere dikkat çekti. FED'in 7 kez faiz artıracağını söyleyen Yeşilada, faizin sene sonunda yüzde 2 buçuğa kadar çıkacağını söyledi.

Yeşilada, İran'la yaşanan doğalgaz kesilmesi sürecine değindi. Yeniden bir doğalgaz krizinin yaşanabileceğini vurguladı. Doğalgaz sorunu açısından Ukrayna- Rusya krizinin de büyük bir etkisi olabileceğini belirtti.

%58'LİK DEV ZAM GELİYOR

Yeşilada, IMF'nin blog sitesinde yayımlanan bir raporu okuduğunu söyleyerek, bu sene doğalgaza %58 gibi bir zammın geleceğini vurguladı. Yeşilada "Ben IMF'in blogunu okudum. Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor." açıklamasını yaptı.