Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu

Reuters'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon tahmini belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ağustos'ta açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin Reuters'ın beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) temmuz ayında aylık yüzde 3,45 artması, mayıs ayında gerçekleşen bu yılki zirvenin ardından baz etkisinin de katkısıyla yıllık olarak düşüşünü hızlandırarak yüzde 62,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyonun 2024'ün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 38 tahminlerinin üstünde yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yıl sonu tahminleri bir önceki ankete göre anlamlı bir değişim göstermedi.

Ankette aylık tahminler yüzde 2,48 ile yüzde 4 arasında yer alırken yılsonu tahmin aralığı ise yüzde 40 ve yüzde 46 aralığında seyrediyor.

Bakan Şimşek: Enflasyon yüzde 60 civarına inebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, ''Enflasyonda en zoru geride kaldı. Tutarlılığı olan güçlü bir dezenflasyon politikasını uyguluyoruz. Para politikası gecikmeli olarak dezenflasyonu şekillendiriyor. Geçen yıl ağustosta dezenflasyon için 1 yıllık sürece ihtiyacımız var, bu dönemde enflasyon yükselecek dedik. Şu anda dezenflasyon döneminin başındayız. Önümüzdeki ay enflasyon yüzde 60 civarına bir sonraki ay yüzde 50 bir sonraki ay da 50’nın bir tık altına inebilir. Yılı yüzde 38 enflasyonla kapatmayı ümit ediyoruz ama 42’ye kadar da bir bandımız var. Gelecek yıl da enflasyonu kalıcı olarak yüzde 20’nın altına çekmek, bir sonraki sene de yüzde 10’un altına çekmek hedefimizdir. Dezenflasyon programı 3 yıllıktır. Program çalışıyor en zoru geride bıraktık ve başaracağız. Enflasyon beklentilerinde ciddi bir iyileşme var. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki ciddi düşüşle toplumun, piyasanın beklentileri ile bizim hedeflerimiz arasında yakınsama olacağına inanıyoruz” demişti.

Haziran enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,11 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %3,79 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %70,40, aylık %1,90 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Haziran 2024