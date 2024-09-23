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Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönemin faturası 1 milyon aboneye kesilecek

Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönemin faturası 1 milyon aboneye kesilecek
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından duyurulan elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yeni bir dönemle birlikte yaklaşık 1 milyon abonenin daha fazla fatura ödeyeceği belirlendi.

Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki desteklerin devamlılığı sağlanırken, bu desteklerin daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi için yeni bir sisteme geçiyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, yüksek tüketim yapan yüzde 3'lük dilimdeki aboneler için maliyet esaslı bir fiyatlandırma modeli uygulanacak. Bu sayede, düşük tüketim yapan vatandaşlara daha fazla destek sağlanırken, yüksek tüketim yapanların da enerji maliyetlerine daha fazla katkı sunmaları hedefleniyor. Yeni sistemin, 2025 yılından itibaren yaklaşık 1 milyon aboneyi etkilemesi bekleniyor.

Habertürk TV'de açıklamalar yapan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz fatu­ralarında ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam ede­ceğini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Desteklere ileride tüketim esaslı uygula­ma modeliyle devam edilmesinin planlan­dığına işaret eden Bayraktar, “Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek mo­deline geçmek istiyoruz. Bu süreçte önce­likli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele.

Bu arada tü­ketim gruplarında farklı bir uygulama içe­risine girebiliriz” diye konuştu. Yüzde 3’lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getiren Bay­raktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi he­deflediklerini bildirdi. Bayraktar, yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uy­gulamanın 2025’te hayata geçmesini planla­dıklarını söyledi.

“SAKARYA GAZ SAHASI’NA YURT DIŞINDAN ORTAKLIK TALEPLERİ GELDİ”

Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğal gazın rekor sürede karaya ulaştırıldığını da belirten Bayraktar, bu başarının yurt dışın­daki şirketlerin de dikkatini çektiğini söy­ledi. Bayraktar, “Uluslararası petrol ve doğal gaz şirketlerinden Sakarya sahasında ortak­lık için teklifini veren var. Mevcut sahaya or­tak olmak isteyenler var” diye konuştu.

 

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