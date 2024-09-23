Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönemin faturası 1 milyon aboneye kesilecek
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından duyurulan elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yeni bir dönemle birlikte yaklaşık 1 milyon abonenin daha fazla fatura ödeyeceği belirlendi.
Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki desteklerin devamlılığı sağlanırken, bu desteklerin daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi için yeni bir sisteme geçiyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, yüksek tüketim yapan yüzde 3'lük dilimdeki aboneler için maliyet esaslı bir fiyatlandırma modeli uygulanacak. Bu sayede, düşük tüketim yapan vatandaşlara daha fazla destek sağlanırken, yüksek tüketim yapanların da enerji maliyetlerine daha fazla katkı sunmaları hedefleniyor. Yeni sistemin, 2025 yılından itibaren yaklaşık 1 milyon aboneyi etkilemesi bekleniyor.
Habertürk TV'de açıklamalar yapan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarında ciddi destek uygulandığını, imkan doğrultusunda bu uygulamanın devam edeceğini kaydetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Desteklere ileride tüketim esaslı uygulama modeliyle devam edilmesinin planlandığına işaret eden Bayraktar, “Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz. Bu süreçte öncelikli çalıştığımız alanlardan bir tanesi aynı zamanda enflasyonla mücadele.
Bu arada tüketim gruplarında farklı bir uygulama içerisine girebiliriz” diye konuştu. Yüzde 3’lük dilimin yüksek tüketim kategorisinde yer aldığını tahmin ettiklerini dile getiren Bayraktar, maliyetine katlanabilecek gruplarda maliyet esaslı fiyatlandırmaya geçmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bayraktar, yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceği düşünülen uygulamanın 2025’te hayata geçmesini planladıklarını söyledi.
“SAKARYA GAZ SAHASI’NA YURT DIŞINDAN ORTAKLIK TALEPLERİ GELDİ”
Sakarya Gaz Sahası’nda keşfedilen doğal gazın rekor sürede karaya ulaştırıldığını da belirten Bayraktar, bu başarının yurt dışındaki şirketlerin de dikkatini çektiğini söyledi. Bayraktar, “Uluslararası petrol ve doğal gaz şirketlerinden Sakarya sahasında ortaklık için teklifini veren var. Mevcut sahaya ortak olmak isteyenler var” diye konuştu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol