Emekli maaşları için masada 3 formül var

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili 3 formülün masada olduğunu yazdı.

Temmuz ayında Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam aldı. Ancak kök maaş üzerinden zam yapılması nedeniyle milyonlarca emekli zamsız kaldı.

Hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında ezilen milyonlarca emeklinin gözü maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için ''Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demiş; Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşlarına yeni bir düzenleme yapılacağını söylemişti.

Son olarak, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sıkıntıyı gördüğünü' ve emekliler için 3 formül üzerinde çalıştığını ileri sürdü.

AK Parti'ye en çok desteğin emeklilerden geldiğini belirten Selvi, geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerde duygusal bir kopuş yaşandığına dikkat çekti.

Selvi bugünkü yazısında, Erdoğan'ın emekliler için 3 formülünü şöyle aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunlara kulağına kapatmayan bir lider. Emeklilerin sesini duydu. 'Emeklileri memnun edecek adımları atacağız' dedi. Erdoğan’ın açıklaması üzerine emekliler umutlandı. Çünkü Erdoğan’ın sözü senet. (...)

Emekli maaşlarının artışı için üç formül üzerinde çalışıldığı söyleniyor.

1- Seyyanen yapılacak zam.

2- Oransal olarak yapılacak bir artış.

3- En düşük aylıktan başlanarak kademeli olarak artış yapılması.

Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri alternatifli olarak çalışmalarını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını belirleyecek."

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