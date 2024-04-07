Emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı öncesi suya düşen maaş ödemesi beklentisinde emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu.

Emekli ikramiyesi sonrası gözler SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günlerine çevrildi.

Bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerine denk geliyor.

İşte gün gün SSK ve Bağ-Kur Nisan ayı emekli maaşı ödeme takvimi:

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekli maaşı ödemeleri hafta sonuna denk gelmesi durumunda bir gün önce veya sonra yatırılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli ödemelerini alıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında Nisan ayı emekli maaşı ödemesini alacak.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde Nisan ayı emekli maaşı ödemesini alacak.



