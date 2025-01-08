Emekli maaşlarının ödeneceği tarihler belli oldu

2025 yılı zamlı emekli maaşlarının emeklilerin hesaplarına yatacağı tarihler belli oldu.

Zamlı emekli maaşlarının, 17 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor. Maaşlar, tahsis numarasının son rakamına göre farklı günlerde ödenecek. İşte 2025 yılı Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihleri:

SSK (4A) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarası sonu 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarası sonu 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarası sonu 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarası sonu 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis numarası sonu 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarası sonu 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarası sonu 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası sonu 3, 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarası sonu 2, 0 olanlar: 28 Ocak

Emekli Sandığı (4C) Maaşı Ödeme Günleri

Emekli Sandığı maaşları, eğer ödeme günü cumartesiye denk geliyorsa cuma günü, pazar günü denk geliyorsa pazartesi günü ödeniyor.

Aşağıda, doğum tarihine göre maaş ödemelerinin hangi gün yapılacağı belirtilmiştir:

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-40 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 41-46 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 47-49 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 50-53 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün

Mart, Haziran, Eylül, Aralık Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 23-28 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 29-48 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 49-54 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-33 arasında olanlar: 1. gün

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar: 2. gün

Doğum tarihleri 38-40 arasında olanlar: 3. gün

Doğum tarihleri 41-43 arasında olanlar: 4. gün

Doğum tarihleri 44-99 arasında olanlar: 5. gün

Bu düzenleme, emeklilerin maaş ödeme tarihlerini daha öngörülebilir hale getiriyor. Yeni maaşların yatacağı tarihler, tahsis numarasına göre değişiklik gösterdiği için, emeklilerin maaşlarını alacakları günleri doğru bir şekilde takip etmeleri önemlidir.