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Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? Tarih belli oldu

Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? Tarih belli oldu

Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşlarının ödeneceği tarih netleşti. 1 Ocak itibariyle emekli maaşlarının ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde maaşlar aynı günde yatırılacak.

Yeni yılla birlikte zam alan emekli ve memurların zamlı maaşlarının yatırılacağı tarih netleşti. Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak. Memur emeklileri de ek olarak yüzde 2.5'luk zamdan yararlanacak. 

SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre 1 Ocak itibariyle emekli maaşlarının ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Maaş, ödeme gününde yani zamanında ödenecek, böylece tatil günlerinde de artık ödeme yapılacak. Bu durumda özellikle bayramlarda maaşların öne çekilmesi uygulaması rafa kaldırılabilecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya, en düşük memur maaşı ise 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya yükseldi.

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