Emeklilere bayram ikramiyesi Meclis'ten geçti!
TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekliye 1100 lira bayram ikramiyesini içeren madde kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, kabul edildi.
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