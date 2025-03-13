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Emeklinin bayram ikramiyesi teklifi kabul edildi

Emeklinin bayram ikramiyesi teklifi kabul edildi
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Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emekli ikramiyelerini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek.

Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

Düzenlemeden 15,5 milyon emeklinin faydalanması öngörülüyor.

24-28 Mart tarihleri arasında ödenecek

Teklifin Meclis'te kabul edilmesi ardından ikramiyelerin ödenmesine başlanacak. 16 milyon emeklinin alacağı ikramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tahsis numaralarına göre yapılacak.

Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesi 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılması bekleniyor.

Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi de ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeleri hisse oranlarına göre ödenecek. 

Kanun teklifinde neler var?

Öte yandan Teklife göre, 3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanunun adı "Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun" olarak değiştirildi.

Şu andaki uygulamada Cumhurbaşkanı aylık maaşı, Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan “Cumhurbaşkanı Ödeneğinin” 12 aya bölünmesi ile bulunuyor.

Mevcut düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı emekli aylığı ise görevdeki cumhurbaşkanının aylık maaşının yüzde 40'ı olarak belirleniyor.

Cumhurbaşkanının 2025 yılındaki aylığı 238 bin TL olarak belirlenirken, bu rakamın yüzde 40'ı ise 95 bin 200 TL'ye denk geliyor.

TBMM Başkanı'nın emekli aylığı da 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 135 bin 670 TL seviyesinde bulunuyor.

Yeni teklifle Cumhurbaşkanı emekli aylığı TBMM Başkanı emekli aylığının yüzde 5 üzerinde olacak.

Teklifteki gösterge katsayısı ve 1 Ocak 2025 tarihli memur aylık katsayısına göre Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığı 142 bin 456,50 TL'ye yükselecek.

Bu rakam ise mevcut 95 bin 200 TL'lik rakama kıyasla Cumhurbaşkanı emekli aylığında yüzde 50'lik bir artış gerçekleşeceğini anlamına geliyor.

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Etiketler emekli bayram ikramiyesi kanun teklifi
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