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  3. 16 Temmuz 2020 14:10

Emeklinin bayram ikramiyesi yarından itibaren hesaplarda

Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödemelerini alabilecek.

Emeklinin bayram ikramiyesi yarından itibaren hesaplarda
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Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri yarın başlıyor. SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ
Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

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