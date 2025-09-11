Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'yle Faizsiz ev, iş yeri ve araç alımında yeni dönem...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Türkiye'de bugüne kadar özel firmaların sunduğu "faizsiz ev, iş yeri, araç alım" sistemine devlet güvenceli Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin de eklendiğini duyurdu.

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi, Beyoğlu'nda bulunan bir otelde düzenlenen programla tanıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nde kesinlikle faiz olmadığını belirterek, "Her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle, sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu destekle de, ister evini arabasını, ister iş yerini vatandaşımız alabilecek. Birde Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişle değil, orada kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek ve çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, isterse tutarı taksitlerle bölerek yine evini, arabasını satın alabilecek" dedi.

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sistemi millete kazandırmaktan mutluluk ve heyecandan duyduklarını belirtti. Türkiye'nin geçirdiği son çeyrek asırda daima milletin en iyi koşullarda yaşaması, evlatların geleceğe güvenle bakması için çalıştıklarını, çabaladıklarını, daima yenilikçi hamleler yaptıklarını ve hala üretmeye devam ettiklerini aktaran Kurum, "Aileler için güzel evlerde çocuklarını büyütmenin, esnaf için kira derdi olmadan işyerine sahip olmanın, hayalini kurdukları arabayla seyahat etmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum" dedi.

"Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz"

Vatandaşları devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz. Bu isteğimizi gerçeğe dönüştürerek vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacı için sayısız kampanyalar düzenledik, projeler yaptık. Tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda da ülke genelinde 81 ilimizde yapımı devam eden 280 bin konutumuzu inşallah hızlı bir şekilde tamamlayıp, vatandaşımız teslim edeceğiz. Yine bu noktada, yılsonunda açıklayacağımız sosyal konut kampanyasıyla gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize sosyal devlet bakış açısıyla destek olmaya devam edeceğiz. Deprem, sel, yangın gibi birçok afetle sınandık, Malatya'da 300 bininci konutun depremzedelere de teslim ettik. Yıl sonuna kadar tüm yuvaları yapacağız ve geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

"Yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşımızın uzun yıllardır süren bir sorununa neşter vurduk"

Koşulların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de emlak piyasasını, otomotiv sektörünü negatif etkilese de yollarına devam ettiklerini belirten Kurum, "Hem tedbirlerimizi bu çerçevede alıyor, hem de vatandaşlarımızın taleplerine cevap veriyoruz. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğimizle vatandaşımızın uzun yıllardır süren bir sorununa neşter vurduk. Kendisine ait arazisi kamu hizmet alanında kalan, yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek "İmar Hakkı Aktarımı" getirdik. Böylelikle vatandaşımıza orada kullanamadığı imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan sağlayacağız. Hem yaşanan bir haksızlığın önüne geçecek, hem de vatandaşımızın orada hizmet alabileceği kamusal yatırımları hayata geçireceğiz. Bu düzenlememiz tüm Türkiye'ye, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, yani Emlak Katılım Bankası olarak, tasarruf finansman sektörüne giriyoruz"

Geçtiğimiz ay İstanbul'da Gayrimenkul Yatırım Sertifikasını sunduklarını, vatandaşa küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı sağladıklarını hatırlatan Kurum, "Şimdi de vatandaşımızın sadece ev değil, işyeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yepyeni bir çalışmayı, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Vatandaşımıza sunduğumuz bu yeni sistemle, bir ilki gerçekleştiriyor, Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, yani Emlak Katılım Bankası olarak, tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Her şeyden önce bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Bu sistemde, öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız Emlak Katılım şubelerine gidecek. Faizsiz Finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek" ifadelerini kullandı.

"Emlak Konut güvencesiyle yine evlerini faizsiz bir şekilde alabilme imkanına kavuşacaklar"

Konuşmasına devam eden Kurum, "Burada vatandaşımıza iki model sunacağız. Birinci modelimizde çekiliş sistemi olacak. Yani her ay nasıl TOKİ ile yaptığımız konutlarımızı noter huzurunda kura çekmek suretiyle veriyorsak, burada da her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle, sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu destekle de, ister evini arabasını, ister iş yerini vatandaşımız alabilecek. İkinci modelde ise çekilişin olmadığı, Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman modelimizi uygulayacağız. Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişle değil, orada kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek ve çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, isterse tutarı taksitlerle bölerek yine evini, arabasını satın alabilecek. Her iki modelde de belirli bir birikimin ardından, orada kalan finansmanla ilgili Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından bu tutar karşılanacak ve vatandaşımız evinde oturmanın, dükkanını işletmenin, aracına binmenin mutluluğunu yaşarken kalan taksitlerini de rahatlıkla ödeyebilecek. BDDK ile bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla, hem Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte projeler de geliştireceğiz ve inşallah bu projeleri çok yakın zamanda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi milletimize duyurulacak ve bu sistemle birlikte de İstanbul'umuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ güvencesiyle, Emlak Konut güvencesiyle yine evlerini faizsiz bir şekilde alabilme imkanına kavuşacaklar. Devletimizin geliştirdiği bu sistemin getireceği büyük kolaylıklar ışığında şunu ifade etmek istiyorum. Ardı ardına ortaya koyduğumuz yenilikçi konut, işyeri ve araç edindirme hamleleriyle vatandaşımızın mutluluğunu, refahını sağlamaktan başka gayemiz, işin sonunda da milletimizin duasını almaktan başka hedefimiz yoktur" diyerek sözlerini tamamladı.

İHA