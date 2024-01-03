ENAG, Aralık 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi açıklamasından kısa bir süre önce Aralık 2023 enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Aralık 2023 enflasyon verisini açıkladı.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %4,12 arttı.

E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı %127,21 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nın (ENAG) kurucusu Veysel Ulusoy 26 Aralık'ta sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "ülkelerin bütçeleri enflasyon ve ekonomik büyümenin de göstergeleri niteliğindedir" diyerek "2021 yılında 1.6 trilyon lira olan Türkiye merkez bütçesi 2024 yılında 11 trilyon lira oldu. Artış oranı %587. Anladık mı gerçek enflasyon oranını şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.

ENAG'ın Kasım ayı enflasyon rakamlarına göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında %5.58 artmış, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %129.27 olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan enflasyon rakamları için öncü bir gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul perakende fiyat endeksi ise pazartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verileri, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nin aralıkta aylık bazda yüzde 3,52, yıllık bazda ise yüzde 74,88 artış kaydettiğini göstermişti.

ENAG Kasım 2023 enflasyon verileri