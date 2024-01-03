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Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altından yeni zirve

Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altından yeni zirve
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2024 yılına da Türk Lirası karşısında yeni rekorlarla başlayan piyasaların Aralık 2023 enflasyon rakamlarına tepkisi belli oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık enflasyonunun belli olmasıyla, memur, emekli, özel sektör çalışanı, ev/işyeri sahipleri ve kiracıların beklediği zam oranları da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında piyasaların Türk Lirası karşısındaki rekor seviyelerindeki seyri sürüyor.

TÜİK'in açıkladığı Aralık 2023 enflasyon rakamları şöyle oldu:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,93, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2023

 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,22, aylık %1,14 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Aralık 2023

Geride bıraktığımız 2023 yılına rekor seviyeden veda eden döviz ve değerli metaller 2024'e de Türk Lirası karşısında yeni bir rekorla başlamıştı. 

ENAG Aralık 2023 enflasyon verileri

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi açıklamasından kısa bir süre önce Aralık 2023 enflasyon verilerini açıkladı.  Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %4,12 arttı. E-TÜFE’nin 2023 yılındaki artışı %127,21 olarak gerçekleşti.

İşte 3 Ocak Çarşamba günü itibariyle;
Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,75 TL'den başlayan Dolar 29,77 TL'den, 
32,63 TL'den başlayan Euro 32,56 TL'den, 
37,62 TL'den başlayan Sterlin 37,66 TL'den, 
20,98 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,84 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 29,73 TL'den, Euro 32,61 TL'den, Sterlin 37,56 TL'den, Japon Yeni ise 21,07 TL'den işlem görmüştü.
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