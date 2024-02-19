ENAG'ın kurucusu ünlü ekonomistten Dolar kuru için ''vahim'' tahmin

ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak "her durumda sonuç vahim" dedi.

Dolar TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.86 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4.3 oldu.

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Veysel Ulusoy dolar kuru ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden "Her durumda sonuç vahim" yorumunda bulundu.

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Ulusoy'un paylaşımı şöyle:

"Seçime kadar döviz kurunu tutabilirlerse tutacaklar. Rasyonel olmayan kurun seçim sonrası hali çok açık. Her durumda sonuç vahim.

Döviz kuru yükselirse, zaten 3 haneli olan enflasyon yukarılara taşınacak, kur tutulursa da, dış ticaret açığı ve yavaş veya eksik büyümeyle enflasyon yine artacak.

Nerden baksan tutarsızlık."

Seçime kadar döviz kurunu tutabilirlerse tutacaklar. Rasyonel olmayan kurun seçim sonrası hali çok açık. Her durumda sonuç vahim.



Döviz kuru yükselirse, zaten 3 haneli olan enflasyon yukarılara taşınacak, kur tutulursa da, dış ticaret açığı ve yavaş veya eksik büyümeyle… — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) February 19, 2024

TCMB'nin yıl sonu Dolar, enflasyon ve faiz beklentisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre;

Dolar kuru beklentisi: Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.

Faiz beklentisi: Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın ikinci anketinde yüzde 45,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de aynı anket döneminde yüzde 45,00 olarak belirlendi. Faiz beklentileri ise geçen anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu anket döneminde yüzde 42,96 seviyesinde oldu. Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 37,78 olurken bir önceki ankette bu beklenti yüzde 39,09 seviyesindeydi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

GSYH beklentisi: GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi. 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9'dan 3,8'e indi.