Akkuyu Nükleer Santrali için flaş gelişme

Türkiyenin ilk nükleer güç santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için Akkuyu Nükleer AŞye 49 yıllığına üretim lisansı verildi. Yapılan açıklamaya göre; Akkuyu NGS için şirkete verilen üretim lisansı, bugünden itibaren yürürlüğe girecek.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın 12/05/2010 tarihinde imzalanmasını takiben Mersin ili Gülnar ilçesi Akkuyu beldesinde 4 üniteden oluşacak ve toplamda 4800 MW kurulu güce sahip VVER-1200 tipindeki ’Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin kurulması amacıyla Akkuyu Nükleer A.Ş. (Şirket) kuruldu ve nükleer güç santralinin yatırımına başlanabilmesi için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi amacıyla şirkete 25/06/2015 tarihli ve ÖN/5664/03307 numaralı önlisans verildi.



Şirketin, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde, 25/06/2015 tarihli ve ÖN/5664/03307 numaralı önlisans kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu dikkate alınarak, ’Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ için Şirkete 15/06/2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. Bu çerçevede, yıllık 8000 saatlik çalışma süresi ile elektrik üretim sisteminin ana unsurlarından biri olarak, sürekli ve düzenli emre amade kapasite sunma özelliği gereği baz yük santralı olarak görev yapacak olan 4800 MW kurulu gücündeki ’Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin tamamen işletmeye alınmasından sonra ülkemizdeki elektrik enerjisi talebinin yaklaşık yüzde 6-7 kadarını karşılaması öngörülmekte olup, elektrik piyasasında istikrara ve ulusal enerji arz güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir. Bu arada Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinin işletmeye giriş tarihi; milletler arası anlaşmaya göre 2025 yılı olması planlanırken şirket; Cumhuriyetimizin 100 kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine yetiştireceğini beyan etmiştir".