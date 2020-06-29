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  4. 29 Haziran 2020 16:54

Benzin ve motorin fiyatına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren indirim geliyor. Motorinin litre fiyatında 17, benzinde 12 kuruşluk indirim yapılacak.

Benzin ve motorin fiyatına bir indirim daha!
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş motorinin ise 17 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,30 liradan 6,18 liraya, Ankara’da 6,39 liradan 6,27 liraya, İzmir’de ise 6,39 liradan 6,27 liraya gerileyecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 5.92 liradan 5,75 liraya, Ankara’da 5,98 liradan 5,81 liraya ve İzmir’de 6,03 liradan 5,86 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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