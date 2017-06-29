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  4. 29 Haziran 2017 15:43

Elektriğe 3 ay zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre üç ay boyunca elektriğe zam yapılmayacak.

Elektriğe 3 ay zam yok
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Konu ile ilgili yapılan EPDK açıklamasında şöyle denildi:  “1 Temmuz 2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Elektrik Fiyatlarına İlişkin 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Mesken abonesinin 100 kWh için ödeyeceği vergi ve fonlar dâhil toplam tutar; Ocak-Haziran aylarında olduğu gibi Temmuz-Eylül aylarında da yaklaşık 41 TL dir. Tüketiciler 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak tarife tablolarına Kurumumuz internet sitesi üzerinden aşağıda yer alan linkten ulaşabilirler."

epdk , elektrik