Elektriğe 3 ay zam yok

Konu ile ilgili yapılan EPDK açıklamasında şöyle denildi: “1 Temmuz 2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Elektrik Fiyatlarına İlişkin 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli perakende elektrik satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Mesken abonesinin 100 kWh için ödeyeceği vergi ve fonlar dâhil toplam tutar; Ocak-Haziran aylarında olduğu gibi Temmuz-Eylül aylarında da yaklaşık 41 TL dir. Tüketiciler 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak tarife tablolarına Kurumumuz internet sitesi üzerinden aşağıda yer alan linkten ulaşabilirler."