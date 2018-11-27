İndirimler artınca sansür kalktı

Daha önce motorin ve benzin fiyatına art arda gelen zamlar nedeniyle akaryakıta yapılan zam ve indirimleri mayıs ayı itibari ile duyurmayı bırakan Petrol İşverenleri Sendikası (PÜİS) indirimler artınca indirim miktarlarını vatandaş ile paylaşmaya başladı.



PÜİS kendi internet sitesinde fiyat değişikliklerini geçtiğimiz mayıs ayı kaldırmıştı. Yaklaşık 190 günün sonunda PÜİS tekrar fiyatları internet sitesinden vermeye başladı. Yetkililer pompa fiyatlarına art arda gelen indirim haberleri ile internet sitelerinde fiyatları tekrar yansıtmaya başladı.

KÜFÜR EDİYORLAR

Mayıs ayında PÜİS yetkililerinden sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada; ” Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık.”ifadeleri kullanılmıştı.

‘BU NEYİN SANSÜRÜ!'

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin de PÜİS'in hamlesine tepki göstermişti. Tekin, “Bu neyin sansürü anlamak mümkün değil. Vatandaştan neden niçin gizliyorsunuz. Vatandaş akaryakıt istasyonuna gittiğinde zaten zammı görmeyecek mi?” diye konuşmuştu.