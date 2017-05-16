TMSF'den flaş satış kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Afyon İli, Çay İlçesi, Akkonak Köyü, Yukarı Mera Mevkii, 4700 parselde kayıtlı, 43.460,48 m2 arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz üzerinde bulunan Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 68 milyon TL muhammen bedelle, Bilecik İli Pazaryeri İlçesi, Yeni Mahalle, Pamucak mevkii, 30K2B pafta no, 375 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, 45.433,53 m2 arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz üzerinde bulunan Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 57 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Teklifler en geç 26 Mayıs'a kadar teslim edilecek ve aynı gün açılacak.