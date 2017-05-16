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  4. 16 Mayıs 2017 09:50

TMSF'den flaş satış kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Asya Katılım mülkiyetindeki santralleri satışa çıkardı.

TMSF'den flaş satış kararı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Afyon İli, Çay İlçesi, Akkonak Köyü, Yukarı Mera Mevkii, 4700 parselde kayıtlı, 43.460,48 m2 arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz üzerinde bulunan Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 68 milyon TL muhammen bedelle, Bilecik İli Pazaryeri İlçesi, Yeni Mahalle, Pamucak mevkii, 30K2B pafta no, 375 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, 45.433,53 m2 arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz üzerinde bulunan Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 57 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Teklifler en geç 26 Mayıs'a kadar teslim edilecek ve aynı gün açılacak.

 

tmsf , santral , asya katılım