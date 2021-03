Erdoğan: ''En büyük üretim merkezi Türkiye olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'na katıldı. Otomotiv sektörünün 25 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını vurgulayan Erdoğan, ''Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yurtdışından ülkemize teşrif eden misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum.Ford Otosan satın alma sözleşmesine şahit olacağız. Bu topraklarda üretim yapan istihdam sağlayan ülkemizin gücüne inanan yatırımcılar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Ford Otosan 2020 Aralık ayında 2 milyar euroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı, biz de bu plan için kendilerine her türlü desteği verdik.

Ford Otosan Türkiye'deki otomotiv üretimi ve ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor.

Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. Volkswagen için de 1 tonluk araç üretimi gerçekleştirilecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek. 1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek.Ford Otosan'ın yatırımı ile doğrudan 3 bin dolaylı 15 bin istihdam sağlanacak. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak.

Ford Otosan ihracatını 13 milyon dolara çıkaracak. Ford Otosan'ın yatırımı Türk otomotiv sanayinin dönüşümüne katkı sağlayacak. Avrupa pazarında satılması üzerine alım taahhüdü veriliyor. Ford Otosan'ı tebrik ediyorum. Yerli ve uluslararası şirketlere her gün yenisi ekleniyor. Hayata geçirdiğimiz reformlarla yerli yabancı ayrımını ortadan kaldırarak cazip bir ortam oluşturduk. Firmalarımıza her türlü teşviki sağladık. İş forumlarında yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olduk.

2021 senesini salgınla mücadeleyi zafere taşıdığınız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin Covid sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hak ettiği yeri alacağına inanıyorum. Türkiye ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor.

Firmalarımızın meseleleriyle bizzat ilgilendik. Meyvesini savunma sanayinden, ihracata ve turizme kadar her alanda aldık. Salgından dolayı düşmüş olsa da turist sayımız her yıl rekor kırıyor. İhracat yaptığımız ülke sayısı günden güne artıyor. Ülkemizdeki kapsamlı teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımlar için cazip hale geliyor.

136 tanesi motorlu kara taşıtları sektöründe imalat gösteren yerli ve uluslararası firmalardır. Birçok ülke ekonomik daralma yaşarken, Türk ekonomisi toparlanmayı başarılı sürdürüyor. Çin'in ardından G20'de en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. En başında imalat sanayimiz yer alıyor. Yüzde 10,5'luk büyüme kaydetti. Sanayi üretimi artan ülkeler arasında yer aldık.. 337 bin ilave istihdam oluşturdu.

5 kıtada 180 ülkeye 900 bin üzerinde taşıt ihracatı yaptık. 2020'de yakaladığımız bu ivme 2021'e güçlü başlangıç yapmamızı sağladı. Sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,9 aylık bazda yüzde 1 arttı. İhracatımızda aynı dönemde yıllık 2,3 aylık ise 1,6 yükseldi. Coğrafi konumu, güçlü altyapısıyla Türkiye'nin covid sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hakettiği yeri alacağına inanıyorum.

Teknolojideki hızlı değişimle rekabet ortamı şekilleniyor. Yapay zeka, nanoteknoloji, robotik gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler politikaları dönüştürüyor. Akıllı otonom araç teknolojilerini de kullanmaya başlayacağız. Bu süreç kendi otomobilini üretmek isteyen ülkemiz için fırsatları ve tehdidi ortaya çıkarıyor. Artık şartlar eşitlenmiş durumda. Otomotiv üreticilerini de yeni yatırımlara zorlamaktadır. Ford Otosanın yatırımı en güzel örneklerden biri. Yerli markamızla da rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin Otomobili projesi tüm hızıyla devam ediyor. İlk seri üretim araçları 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider dünyada ilk 5'te olmayı hedefliyoruz.

Batarya modül hücre yatırımları da diğer konumuz. Türkiye'yi batarya üretim merkezi yapmakta kararlıyız.