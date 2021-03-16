Ali Koç: ''Dev bir yatırım yapacağız''

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuşan iş insanı Ali Koç, "2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ''Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı''nda konuştu. Koç, "2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Koç ayrıca, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek" ifadelerini kullanırken "10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley'i kabul etti.

PANDEMİDE KÂRINI İKİYE KATLADI

Koç Holding, 2020 yılında 9,27 milyar TL'lik net kar elde etti. Böylelikle 2020'de holdingin net karı 2019 yılına göre salgına rağmen yüzde 111 artış oldu. Holdingin 2020 kombine karı ise yüzde 60 artışla 17,25 milyar TL olarak gerçekleşti.

Koç Holding, 2020 yılında konsolide bazda toplam 183,8 milyar TL ciro elde ederken, 10,7 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

2020 yılı sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Tüm dünyada etkisi devam eden korona virüs salgını sebebiyle olağanüstü ve bir o kadar da zorlu bir yılı geride bıraktık. Pandemi sürecinde çalışma arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın, bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve ailelerinin sağlığı birinci önceliğimizdi. Aynı hassasiyetle, bu zor dönemde istihdamın korunmasını ve çalışma arkadaşlarımızın gelir kaybının önlenmesini de öncelik olarak kabul ettik.