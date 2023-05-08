Erdoğan işçi maaş zamlarını yarın açıklayacak

Tekirdağ'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi maaş zamlarıyla ilgili tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DERGİLERLE ERDOĞAN'A SALDIRMAK İŞİ ÇÖZMEZ"

"İstanbul kükrerse, dünya kükrer. Batı alışacak. Dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşi çözerse burası çözer.

Eserleri yıkma, hizmetleri çökertme, milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Ne diyor o güzel Tekirdağ türküsünde: Bahçalarda börülce oynar gelin görümce oynasınlar bakalım bir araya gelince. Bunlar da artık 7'si mi 9'u mu 11'i mi kaç taneyseler bir araya gelmişler ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar. Kendileri söylüyor. 'Ben kumar masasında olmam' diyor. Niye duruyorsun orada? Oynasınlar bakalım. Milletim de bunlara 14 Mayıs'ta sandıkta kendi oyununu oynayacak.

Yaptığımız her eseri engellemeye kalktılar. Yolları, tünelleri, limanları, sanayi bölgelerini, konut projelerini engellemek için uğraştılar. Takoz siyasetiyle sokakları terörize etmekten, mahkeme kapılarını aşındırmaya kadar her şeyi yaptılar.

"BOŞUNA UĞRAŞMAYIN, BU MIZRAK ÇUVALA SIĞMAZ"

Etekleri tutuşmuş vaziyette neyi gizlemeye çalışıyorlar? Elbette biz de merak ediyoruz. Kendilerini aklamaya, temizlemeye çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Bu mızrak çuvala sığmaz. FETÖ'cü taktiklerle tavizi ve ihaneti örtemezler. Gerçeklerin üzerini çamur siyasetiyle kapatamazlar.

Zaten yapılmış, hayata geçirilmiş projeleri kendi teklifleri anlatmaya kalkıyorlar. Bay bay Kemal ve arkadaşlarını seçimden sonra milletimiz kendi dertlerinden kurtaracakları için salim kafayla ülkeyi dolaşıp yapılan işleri görmeye davet ediyorum. Yıllardır Çin'e giden trenleri seyrederler artık.

MAAŞ ZAMMI YARIN AÇIKLANACAK

Yarın işçi sendikalarıyla Çalışma Bakanlığımız olarak bir araya gelecek ve son durumu açıklayacağız."