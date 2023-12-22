Erdoğan ve Bakan Şimşek'ten dikkat çeken ''borsa'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yatırımcısına kaybettiren Borsa İstanbul'la ilgili olarak, ''Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı. Erdoğan "Daha kararlı duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi ister ekonomist. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz" dedi.



Bakan Şimşek ise, ''Borsa sermaye piyasalarının çok değerli bir kurumudur. Bunun sağlıklı işlemesi bizim için çok önemli. Borsanın sağlıklı işlemesi firmaların sağlıklı finansmana erişiminin en önemli itici gücü olacaktır. Borsa bir oyun alanı değildir.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde borsamızın 150. yaşını hep birlikte gururla kutluyoruz. 1985 yılında İMKB kuruldu, sonra farklı borsalarımızı tek çatı altında toplamaya karar verdik. VOB ve altın borsalarını 2013 yılında Borsa İstanbul markası altında birleştirdik. Borsamız daha entegre yapıya kavuştu. TVF entegresiyle birlikte BİST'i 2017 yılında TVF'ye dahil ettik. Böylece Borsa İstanbul'un yapısal dönüşüm süreci tamamlanmış oldu. 1.5 asırdır ülkemizin kalkınması, büyümesi için çaba harcayan borsamızın tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. BİST bünyesinde işlem gören şirketlerimizi de Türk ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum.

Borsamız 150 yıllık köklü tarihiyle 1.5 asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun şahitleri arasında yer alıyor. BİST'i Cumhuriyetimizin değil, küresel sistemin canlı tanıklarından biri olarak değerlendiriyoruz. Esasen milletimizin ekonomi ve finans alanındaki iz düşümlerinizi görebiliyoruz.

Finans kapitalin 19. yüzyılın ortalarından itibaren sadece ekonomik getiri gayesiyle değil bundan daha ziyade kontrol peşinde konuştuğunun sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Bu dönemde Galata'da Türkler kaybeder, levantenler kazanır algısı topluma genel kabul gören algı olarak yerleşmiştir. Her ne kadar borsamız bize Osmanlı'dan miras kalsa da uzun yıllar asli görevini yerine getirememiştir. Borsada yatırım yapmak yerine insanımızın günlük lisanına sirayet eden borsada oynama bunun yansımasıydı. Son olarak bunu 14-28 Mayıs seçimleri arefesinde bir kez daha gördük. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. Halbuki başta kıta Avrupası olmak üzere gelişmiş, kalkınmış ülkelerde farklı tablo söz konusudur. Buralarda ne siyasetçiler ülkenin sermaye piyasasını kötüleyerek seçim kazanma hayali kurar ne de sistem böyle bir manipülasyona izin verir.

Daha kararlı duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi ister ekonomist. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz.

İktidarımız döneminde finansal serbestiyet, serbest kambiyo rejimi ve küresel ekonomiyle entegrasyon temel prensibimiz oldu. 2002 yılından bu yana borsamızı gazino kapitalizminin cenderesinden kurtarmayı başardık. Yatırım, üretim, istihdam planlama ve ihracata dayalı ekonomik atılımları sürdürürken ekonomi ve finans sistemimizde birçok düzenleme yaptık.

Sermaye piyasamız ve borsamız köklü dönüşüm geçirdi. İFM'nin hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin finans alanındaki merkezi konumu daha da güçlendi.

Son yıllarda Türk borsasına yönelik teveccühün içeride ve dışarıda giderek arttığını müşahede ediyoruz. Türkiye borsa üzerinden yabancı sermaye çekmeyi yani ekonomik büyümesine finansman temin etmeyi sürdürüyoruz. Tüm dünyada risk iştahının düştüğü dönemde uyguladığımız mali programın sonucu olarak Türkiye çekim merkezi vasfını koruyor. 21 yılda 255 milyar dolardan fazla uluslararası yatırım çekmiş ülke olarak önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleşmesine ağırlık vereceğiz. Katılım finans ve İslami yatırım araçları konusunda çok ciddi potansiyel olduğu anlaşılıyor. Vatandaşın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği iklimi tesis etmekte kararlıyız.

Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının hızlanacağına inanıyoruz.

Risk primindeki gerileme, sermaye piyasalarımızda da hissedilecektir. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsanın derinliği artacak.

Yeni, özgün ve çığır açan projelerle BİST'in Türkiye Yüzyılı vizyonumuza omuz verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum.

BAKAN ŞİMŞEK: "BORSA OYUN ALANI DEĞİLDİR"

Törende konuşma yapan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Makrofinansal istikrar pekişiyor. Son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven var. TL varlıklara ciddi bir talep var.

Tüm vatandaşlara finansal okuryazarlık dersini vermemiz gerekiyor. Enflasyonun tek haneye düşmesiyle birlikte firmalarımız çok daha makul maliyetlerle kaynağa erişecek. Küresel rekabette bu elimizi güçlendirecek.

Borsa sermaye piyasalarının çok değerli bir kurumudur. Bunun sağlıklı işlemesi bizim için çok önemli. Borsanın sağlıklı işlemesi firmaların sağlıklı finansmana erişiminin en önemli itici gücü olacaktır. Borsa bir oyun alanı değildir.

Bir sihirli değnek varsa şudur, biz birikimlerimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönlendireceksek mutlaka fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Bu yönde çok ciddi ilerleme var. Enflasyonda ivme kaybı söz konusu. Bu 2024'te daha da ivme kazanacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek.