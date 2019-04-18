Erdoğan'dan Financial Times'a büyük tepki

Financial Times gazetesi, Türkiye'nin net rezervlerinin Merkez Bankası'nın açıkladığının aksine 28.1 milyar dolar değil, 16 milyar dolar olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen toplantısında gazeteye tepki göstererek "Ey Financial Times...' ifadesini kullandı.

Financial Times'ın dün internet sitesinde yayınladığı, bugün de basılı edisyonunun ilk sayfasında yer verdiği haberde Merkez Bankası ile ilgili iddialarda bulundu. Gazete, Türkiye'nin net rezervlerinin Merkez Bankası'nın açıkladığının aksine 28.1 milyar dolar değil, 16 milyar dolar olduğunu iddia etti.

Yorumlarına yer verilen eski bir üst düzey Merkez Bankası yöneticisi, fazladan dövizin kazanılmadığını, borç alındığını belirterek, “Bu, bir Merkez Bankası'nın rezerv artırmak için kullanacağı ortodoks bir yöntem değil” yorumunda bulundu.

Bloomberg verilerinden Merkez Bankası bilançosunu inceleyen Financial Times, 1 Ocak-25 Mart döneminde borçlanmanın 500 milyon doları aşmazken, 8 Nisan'da bu miktarın 13 milyar dolara tırmandığını yazdı. Haberde "Merkez Bankası bu kaynağı, Türkiye'de yerleşik bulunanların paralarını artan bir oranda döviz mevduatlarına yatırması sonrasında Türk bankalarından borç alarak oluşturdu" dendi.

MERKEZ BANKASI KABUL ETTİ AMA...

Merkez Bankası da Financial Times’ın yazılı sorularına verdiği yanıtta, ilk kez kamuya açık bir şekilde kur swaplarının kullanılmasının ‘rezerve meblağını etkileyebileceğini’ kabul etti ancak kullanılan metodun ‘uluslararası normlarla tam uyum içinde olduğu’ belirtildi.

Merkez Bankası'nın bu savunmasını yorumlayan Investec Bank’ın gelişmekte olan piyasalarda yatırım konusunda uzmanlaşan simsarı Julian Rimmer ise “Bunların geleneksel operasyonlar olduğunu düşünmüyorum ve bir şekilde de şeffaflıktan uzaklar. Bir merkez bankası gerçek konusunda ‘ekonomik’ davranma riskini alamaz” dedi.

ERDOĞAN GAZETEYİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Konfederasyonu'nun düzenlediği uluslararası 'İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar' konferansında gazeteyi hedef aldı. Erdoğan, Financial Times hakkında "Ya sen ne yazarsan yaz, benim ülkemin durumu ortada. Ey Financial Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi sen tanıdın mı? Hadi onu da haber yap" diye konuştu.