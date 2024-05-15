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Erdoğan'dan yeşil pasaport müjdesi

Erdoğan'dan yeşil pasaport müjdesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, 365 oda ve borsa başkanı için yeşil pasaport müjdesi verdi.

İş dünyası temsilcileri, bir süredir vize sorununun çözümü için çağrılarda bulunuyordu.

Yeşil pasaport kimlere verilir?

Hususi pasaport, sadece devlet kuruluşunda memur statüsüne sahip ve Emekli Sandığına kayıtlı kişilere verilmektedir.

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlara,
Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da emekli olmuş memur ve diğer kamu görevlilerine,
Büyükşehir il ve ilçe başkanlarına (görev süreleri boyunca),
Birinci dereceden emekli olan eski belediye başkanlarına,
Devlet sporcularına,
Belirli şartlara tabi olmak üzere Özelleştirilen Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarına,
2017’de çıkan “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” isimli yasa gereğince belirli ihracat oranlarını geçmiş iş insanlarına,
Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.

Etiketler yeşil pasaport recep tayyip erdoğan oda başkanı borsa başkanı
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